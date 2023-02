Wohnhaus in Eppingen-Mühlbach in Vollbrand

Am Montag ist in Eppingen-Mühlbach aus bislang unbekannter Ursache ein Wohnhaus in Brand geraten. Die Rauchschwaden waren weit zu sehen. Der Brand ist unter Kontolle.

Im Eppinger Ortsteil Mühlbach (Kreis Heilbronn) stand am Montagmorgen ein Wohngebäude in Vollbrand. Die Feuerwehr war schnell mit einem Großaufgebot vor Ort und löschte das Feuer. Ein etwa 90-jähriger Bewohner konnte laut Polizei aus dem brennenden Haus gerettet werden, er blieb unverletzt. Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf rund 500.000 Euro. Das Dach musste mit einem Bagger eingerissen werden, damit die Feuerwehrleute besser an die Glut herankam. Insgesamt waren rund 70 Rettungskräfte im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar.