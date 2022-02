per Mail teilen

Beim Brand eines Containers ist am Montag in Künzelsau (Hohenlohekreis) ein Schaden von 10.000 bis 12.000 Euro entstanden. Der Container wurde als Umkleide an einer Großbaustelle genutzt. Ursache des Feuers war vermutlich ein Kleidungsstück, das auf einen Heizkörper gefallen war, heißt es.