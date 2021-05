In Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) ist am frühen Sonntagmorgen die leerstehende ehemalige Kurklinik ausgebrannt. Anwohner meldeten gegen 2 Uhr in der Nacht ein Feuer an der Bismarckstraße, teilte die Polizei mit. Als die Feuerwehr eintraf, brannte der Dachstuhl des Gebäudes bereits. Da das Gebäude seit längerer Zeit unbewohnt war und leer stand, wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand verletzt. Nach ersten Schätzungen der Polizei beträgt der Sachschaden bis zu 100.000 Euro. Wieso das Feuer ausbrach, ist noch unbekannt, die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Insgesamt waren 61 Einsatzkräfte mit 16 Fahrzeugen vor Ort.