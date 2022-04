Bad-Friedrichshall: Viele Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Friedrichshall-Jagtsfeld (Kreis Heilbronn) sind vergangene Nacht nach Feuerwehrangaben 13 Menschen verletzt worden.

Die Feuerwehr in Bad Friedrichshall wurde um 1.41 Uhr alarmiert, sagte der Feuerwehrkommandant Marcel Vogt dem SWR. Bei seinem Eintreffen stand ein Balkon im zweiten Obergeschoss in Vollbrand, durch das Treppenhaus sind dem Feuerwehrkommandanten bereits durch schwarzen Bewohner entgegengekommen, darunter auch Kleinkinder.

54 Personen aus Gebäude gerettet

Die Feuerwehr alarmierte weitere Kräfte. Auch die Feuerwehren aus Bad Wimpfen und Neckarsulm kamen zur Hilfe. 54 Menschen rettete die Feuerwehr aus dem Gebäude, sowohl durchs Treppenhaus als auch über Leitern.

Die Menschen wurden laut Vogt zunächst in eine nahegelegene Industriehalle gebracht. Zwei Feuerwehrleute sowie die fünfköpfige Familie aus der Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, kamen wegen Rauchgasinhalation ins Krankenhaus. Bei allen anderen Verletzten konnte laut Vogt vor Ort abgeklärt werden, dass sie nicht ins Krankenhaus müssen. Die Feuerwehrleute sind inzwischen aus dem Krankenhaus zurück. In Lebensgefahr schwebe niemand, so Feuerwehrkommandant Vogt.

Schaden wird auf 500.000 Euro geschätzt

Insgesamt waren 90 Feuerwehrleute und zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz.

In dem Haus sind laut Polizei rund 30 Wohnungen. Der Schaden wird auf rund 500.000 Euro geschätzt. Zwei Wohnungen sind derzeit nicht bewohnbar. Die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, wurde laut Feuerwehrkommandant Marcel Vogt versiegelt. Nun wird ermittelt. Derzeit ist die Brandursache unklar.