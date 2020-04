Am Sonntagmorgen brannte ein Stall in der Nähe von Mulfingen (Hohenlohekreis). Nach Angaben der Polizei stand bei Eintreffen der Rettungskräfte der komplette Dachstuhl in Flammen. Die 15 Tiere, die sich in dem Stall befanden, konnten alle gerettet werden. Den Angaben zufolge konnte der Brand am frühen Nachmittag gelöscht werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 300.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.