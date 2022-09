Nach einem Brand in einer Asylbewerberunterkunft in Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall) wurde am vergangenen Wochenende ein Mann wegen des Verdachts auf Brandstiftung festgenommen.

Am vergangenen Wochenende wurde ein Mann wegen des Verdachts auf Brandstiftung in einer Asylbewerberunterkunft in Gaildorf festgenommen. Der 40-jährige Tatverdächtige, ein Bewohner, hatte die Unterkunft kurz vor dem Brand fluchtartig verlassen, so die Polizei.

Der Mann wurde am vergangenen Samstag vor einem Laden in Gaildorf angetroffen. Der 40-Jährige wehrte sich zunächst mit einem Schraubenzieher gegen seine Festnahme. Nach einem Fluchtversuch konnte der Mann überwältigt und in eine JVA gebracht werden. Eine Woche zuvor war in einem Zimmer des Asylheims ein Feuer ausgebrochen. Darauf wurde ein Teil des Gebäudes unbewohnbar. Verletzt wurde niemand.