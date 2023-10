In Heilbronn-Böckingen stand gegen Mitternacht eine Bushaltestelle in Flammen. Die Polizei geht von vorsätzlichem Handeln aus. Außerdem hat in Grünsfeld eine Scheune gebrannt.

In der Nacht auf Sonntag hat eine Bushaltestelle in Heilbronn-Böckingen gebrannt. Gegen Mitternacht wurde die Polizei über das Feuer in der Ludwigsburger Straße informiert. Als sie dort eintraf, stand die Haltestelle bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass ein Zeitungswagen eines Zustellers dort vorsätzlich angezündet worden ist. Laut Polizei hat hatte die Feuerwehr bereits eine halbe Stunde zuvor an der Haltestelle einen Einsatz, um einen Mülleimerbrand zu löschen. Die Ermittlungen zum Brandgeschehen hat das Polizeirevier in Böckingen übernommen. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell im Griff. Pressestelle Feuerwehr Heilbronn Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Der Sachschaden an der Verglasung und an der Plakatwand beläuft sich auf 5.000 Euro. Scheunenbrand in Grünsfeld Bereits am Samstagnachmittag hat in Grünsfeld (Main-Tauber-Kreis) eine Scheune gebrannt. Darin waren lediglich Geräte gelagert, es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen 20.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar.