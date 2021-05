In Eppingen und in Öhringen haben zwei Brände am Mittwoch größere Einsätze ausgelöst. In Öhringen wurde ein Mann verletzt, in Eppingen griff ein Wohnmobilbrand um sich.

Das brennende Wohnmobil löste im Eppinger Ortsteil Kleingartach (Kreis Heilbronn) am späten Mittwochabend eine Kettenreaktion aus: Das Feuer griff auf ein Haus über, von dort über die Hecke eines Nachbargrundstücks auf ein Gartenhaus und auf ein Auto. Die Polizei geht davon aus, dass ein technischer Defekt für das Feuer im Wohnmobil verantwortlich ist. Der Schaden beträgt rund 200.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Mann erleidet bei Wohnungsbrand in Öhringen Rauchvergiftung Anders in Öhringen (Hohenlohekreis): Dort wurde ein 55-Jähriger nach dem Brand seiner Dachgeschosswohnung mit einer schweren Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Die Brandursache sei noch unklar, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Die Wohnung befinde sich in einem Komplex mit zwei Mehrfamilienhäusern. Die anderen Hausbewohner konnten sich nach Polizeiangaben retten. Die Feuerwehr war mit 30 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen vor Ort. Sie konnte verhindern, dass sich der Brand auf weitere Wohnungen ausbreitete. Es entstand ein Schaden von rund 150.000 Euro.