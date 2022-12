Notfallambulanz in Brackenheim: Keine Lösung in Sicht

Die Zukunft der Notfallambulanz in Brackenheim steht noch in den Sternen. Nach dem gesammelten Rücktritt des Vorstands ist noch keine Lösung in Sicht.

Nachdem bei der Notfallambulanz in Brackenheim (Kreis Heilbronn) der Vorstand des ärztlichen Vereins geschlossen zurückgetreten ist, ist noch keine konkrete Lösung in Sicht. Das teilte Ulrich Heckmann (parteilos), Bürgermeister der Stadt Güglingen (Kreis Heilbronn), dem SWR mit. Allen Beteiligten sei es ein Anliegen, die Praxis zu erhalten, so Heckmann. Sonst könnten sich in Zukunft auch weitere Schwierigkeiten für die Region ergeben, etwa eine Mehrbelastung für Haus- und Fachärzte, konkretisiert Heckmann im Gespräch. Für 132.000 Menschen nach Lösungen suchen Von einem möglichen Aus der Notfallambulanz wären die Kommunen Güglingen und Brackenheim besonders betroffen. Die beiden Stadtverwaltungen würden derzeit daher an einem Strang ziehen und gemeinsam mit dem "Förderverein Gesundheitsversorgung Zabergäu und Umgebung" sowie dem Landkreis Heilbronn und der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) nach Lösungen suchen, so Heckmann. Die Notfallpraxis Brackenheim befindet sich seit September 2020 im neuen SLK Gesundheitszentrum Brackenheim. Dieses soll nach dem Wegfall des örtlichen Krankenhauses die ambulante Versorgung im Zabergäu für rund 132.000 Menschen sicherstellen.