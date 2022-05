Nach Vorfall mit mutmaßlichem "Reichsbürger": Wieder SEK-Einsatz in Boxberg

In Boxberg im Main-Tauber-Kreis hat es am Freitag wieder einen SEK-Einsatz gegeben. Mitte April war bei einem Polizeieinsatz ein mutmaßlicher "Reichsbürger" festgenommen worden.

Schon Mitte April war das SEK in Boxberg im einsatz (Archivbild) SWR

Der mutmaßliche "Reichsbürger", der vor rund drei Wochen in Boxberg-Bobstadt auf Polizeibeamte geschossen und einen Polizisten schwer verletzt haben soll, war in der regionalen sogenannten Querdenker-Szene aktiv. Der 54-jährige Mann hatte nach SWR-Erkenntnissen jahrelang als Trainer für verschiedene Kampfsportarten gearbeitet. Am Freitag hat die Staatsanwaltschaft Karlsruhe als ermittelnde Behörde erneut das größere Gesamtanwesen in Bobstadt durchsuchen lassen. Zahlreiche SEK-Kräfte waren vor Ort. "Soweit bekannt, verliefen die Maßnahmen bislang ohne besondere Zwischenfälle", heißt es von der Staatsanwaltschaft Karlsruhe.

Durchsuchung Verdachts auf illegalen Waffenbesitz

Bereits am 20. April war es in Boxberg zu einem Großeinsatz gekommen: Bei einer Wohnungsdurchsuchung wegen Verdachts auf illegalen Waffenbesitz waren in Boxberg-Bobstadt Schüsse gefallen. Ein wohl den sogenannten Reichsbürgern zuzuordnender Mann widersetzte sich der Durchsuchung und schoss auf die Beamten, hieß es.

Über 250 Einsatzkräfte waren vor Ort. Das Gewaltpotential war hoch, hieß es in einer Pressekonferenz nach dem Einsatz. Durch die Schüsse wurde ein Polizist am Bein getroffen und schwer verletzt, allerdings nicht lebensgefährlich. Der Schütze konnte schließlich festgenommen werden. Weitere sechs Menschen wurden festgenommen, darunter zwei Frauen. Sie kamen später wieder auf freien Fuß.

Ermittler finden Munition und Waffenkammern in Boxberg

Zwei begehbare Waffenkammern hätten die Ermittler in zwei Wohnhäusern vorgefunden und haufenweise Waffen, darunter auch eine Kalaschnikow, so Andreas Stenger, der Präsident des Landeskriminalamts Baden-Württemberg. "Sehr überrascht", habe sie das, was sie in den beiden Wohnhäusern entdeckten: Schnellautomatische Waffen, Kriegswaffen, Handfeuerwaffen, Stichwaffen sowie nationalsozialistische Devotionalien wie eine Reichskriegsflagge. "Irre viel" Munition hätten die Ermittler nach eigenem Bekunden gefunden, zum Teil in Munitionsgürteln. Auch eine Cannabis-Plantage sei entdeckt worden. Im Wohnzimmer sei man auf ein aufgestelltes Maschinengewehr gestoßen.