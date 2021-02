Vor der ersten Verhaftung rief der 24 Jahre alte Mann die Polizei selbst um Hilfe, weil er auf der A81 zwischen Ahorn und Boxberg (Main-Tauber-Kreis) mit einem E-Auto mangels Strom liegen geblieben war. Als die Beamten den Fahrer kontrollierten, staunten sie nicht schlecht: Der Mann hatte keine Fahrzeugpapiere, keinen Führerschein, war mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs und das Auto war auch noch vermutlich aus einem Autohaus in Leonberg gestohlen worden, so heißt es. Nachdem er vorläufig festgenommen wurde, kam er wieder auf freien Fuß. Nur 24 Stunden später landete er nach einem mutmaßlichen Einbruchsdiebstahl in Leonberg wieder bei der Polizei und sitzt jetzt in Untersuchungshaft.