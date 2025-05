per Mail teilen

Fünf Angeklagte aus dem Umfeld des "Reichsbürgers" Ingo K. sollen illegal Waffen besessen haben. Am Montag hätte ihr Prozess begonnen, doch sie fehlten vor Gericht.

Vor dem Landgericht Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) sollte am Montag der Prozess gegen fünf Menschen aus dem Umfeld des verurteilten "Reichsbürgers" Ingo K. beginnen - doch diese sind nicht vor Gericht erschienen. Der Prozess steht im Zusammenhang mit dem Polizeieinsatz in Boxberg-Bobstadt (Main-Tauber-Kreis): Angeklagt ist im Wesentlichen die Familie, auf deren Bauernhof ein Einsatz des SEK im April 2022 eskalierte.

Die Staatsanwaltschaft wirft Heiko A., seiner Frau und zwei Söhnen illegalen Waffenbesitz vor. Zudem steht auch die Partnerin einer der Söhne vor Gericht. Neben Waffen geht es auch um den Anbau von Cannabis.

Zum Prozessauftakt am Montag war keiner der Angeklagten anwesend. Anwälte sagten dem SWR, sie hätten keinen Kontakt zu ihren Mandanten. Ladungen des Gerichts seien teils mit "Empfänger unbekannt" zurückgegangen, teils mit "Annahme verweigert".

Boxberg: Zwei Waffenkammern und tausende Schuss Munition

Im April 2022 hatte die Polizei eine Pistole von Ingo K. einziehen wollen. Der Einsatz um den Bauernhof eskalierte, Ingo K. eröffnete das Feuer auf die Polizei und wurde im November 2023 in Stuttgart zu 14 Jahren und sechs Monaten Freiheitsstrafe verurteilt.

Auf dem Anwesen mit drei Gebäuden konnte damals ein ganzes Arsenal an Waffen und Munition sichergestellt werden. Darunter auch vollautomatische Waffen, die unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fallen. Ein Teil der Waffen wurde in der Wohnung von Ingo K. gefunden, weitere in einem Nebengebäude, das der Vermieter-Familie A. zugerechnet wird. Die Staatsanwaltschaft geht dabei von acht Schusswaffen, zwei Würgehölzern und einer großen Anzahl der Munition aus.

Im Zuge des Polizeieinsatzes war das Hauptgebäude in Boxberg in Flammen aufgegangen. Die Beamten fanden ein ganzes Arsenal an Waffen. SWR

Im Prozess: Als Zeugen zu Waffen die Aussage verweigert

Im Prozess gegen Ingo K. in Stuttgart wurden Heiko A. und seine Frau als Zeugen unter anderem auf Waffen angesprochen, doch in diesem Punkt verweigerten sie damals die Aussage. Nach dem Polizeieinsatz am 20. April 2022 war neben Familie A. auch ein Sohn von Ingo K. festgenommen worden. Gegen ihn wurde aber keine Anklage erhoben.