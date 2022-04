Das Polizeipräsidium Heilbronn, die Staatsanwaltschaft Mosbach und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg gaben Einzelheiten zum SEK-Einsatz am Mittwoch in Boxberg-Bobstadt bekannt.

Weil in dem Haus ein Feuer ausgebrochen war und dort Waffen vermutet wurden, mussten sich die Einsatzkräfte zeitweise in sicherer Entfernung aufhalten.

Bewaffnete Polizisten des Spezialeinsatzkommandos wollten am Mittwoch ein Haus in Boxberg-Bobstadt durchsuchen.

In einer gemeinsamen Pressekonferenz informierten die Leiter der Staatsanwaltschaft Mosbach, des Landeskriminalamts Baden-Württemberg sowie des Polizeipräsidiums Heilbronn am Donnerstag über Ermittlungsmaßnahmen im Zusammenhang mit einem Polizeieinsatz in Boxberg.

Die Ermittlungen zu dem Vorfall in Boxberg-Bobstadt (Main-Tauber-Kreis) laufen. "Wir stehen erst am Anfang", sagte der Heilbronner Polizeipräsident Hans Becker in der Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag. Zwei riesige Waffendepots wurden ausgenommen, haufenweise Munition gefunden.