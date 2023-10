Der Bosch-Entwicklungsstandort in Abstatt ist gewachsen. 100 Mitarbeiter sind dazugekommen, am Standort arbeiten es jetzt 6.200 Menschen. Sie sollen Innovationen vorantreiben.

In den Autos der Zukunft steckt immer mehr Software. Das beschert dem Bosch-Entwicklungszentrum in Abstatt (Kreis Heilbronn) viele Aufträge. Getüftelt wird zum Beispiel an einem digitalen Autoschlüssel für das Smartphone. Das System ist aber noch nicht serienreif. Es soll möglich sein, den digitalen Autoschlüssel zeitweise einer anderen Person zu überlassen. Einen echten herkömmlichen Autoschlüssel braucht man laut Bosch dafür dann nicht mehr.

Schutz vor Cyber-Attacken

Allerdings ist bei solchen Systemen das Thema "Cybersecurity" zentral. Das Auto müsse vor möglichen Angriffen von Hackern geschützt werden. Die entsprechende Autosoftware müsse über den kompletten Modellzyklus des Fahrzeugs stets auf dem neuesten Stand sein, wie bei einem Virenprogramm. Das sei eine große Herausforderung, hieß es.

Besserer Schutz für Insassen bei Unfall

Am Bosch-Entwicklungsstandort in Abstatt wird aber auch an Software gearbeitet, die bei einem Autounfall die Insassen besser schützt. Die "Off-Zone-Crash-Detection" analysiert die Situation bei einer Seitenkollission. Passend zu dem ganz individuellen Unfall lösen ganz gezielt Airbags und Gurtstraffer aus und das in einem "optimalen Zusammenspiel", wie es heißt.

Auch das Thema Bremsen beschäftigt die Abstatter Ingenieurinnen und Ingenieure. Hier geht es neuerdings um "Brake-by-wire". Das Bremspedal, also das Bremsen funktioniert nur noch über Sensoren. Eine mechanische Verbindung wie bisher braucht es dafür nicht mehr. Auch das eröffnet den Autoherstellern mehr Spielraum, da die Pedalbox im Auto nicht mehr gebraucht wird. Das soll auch bei Unfällen für mehr Sicherheit sorgen.

Standort wächst weiter

In Abstatt arbeiten jetzt 6.200 Beschäftigte. Die Mitarbeiterzahle hat sich im Vergleich zum Vorjahr weiter erhöht. 100 neue Beschäftigte sind dazugekommen. Am Standort Abstatt blicken die Verantwortlichen optimistisch in die Zukunft, da die Softwaresysteme immer komplexer werden. Und dafür werden Experten gebraucht, wie es sie in Abstatt gibt.