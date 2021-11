Bosch in Abstatt sieht Chancen durch Elektromobilität

Die Mitarbeiterzahl am Bosch-Entwicklungsstandort in Abstatt bleibt mit rund 6.000 Beschäftigten stabil. 2021 hat das Unternehmen rund drei Millionen Euro in den Standort investiert.

2020 hatte es bei Bosch in Abstatt (Kreis Heilbronn) wegen der Corona-Pandemie Kurzarbeit gegeben. Inzwischen hat sich die wirtschaftliche Lage aber wieder entspannt. Dennoch arbeiten wegen der Corona-Pandemie immer noch viele Bosch-Mitarbeiter im Homeoffice. Dementsprechend leer ist der riesige Parkplatz vor dem Entwicklungszentrum.

"Wir sind derzeit 6.000 Mitarbeiter. Die Zahl hat sich in den letzten 18 Monaten nicht signifikant geändert. Und wir gehen auch davon aus, dass sie in der Zukunft stabil bleiben wird."

2021 investierte Bosch rund drei Millionen Euro in den Standort. Den Wandel der Automobilindustrie hin zu mehr Elektromobilität spüre auch der Entwicklungsstandort in Abstatt. Er biete aber viele Chancen, so Last. Ein weiterer großer Zukunftstrend sei zudem das automatisierte Fahren.

Johannes-Jörg Rüger, Geschäftsführer Bosch Engineering GmbH (links) und Jens Last, Standortverantwortlicher für das Entwicklungszentrum Abstatt. SWR

Kollissionswarnsystem für Straßenbahnen

Die Entwickler beschäftigen sich etwa mit modernen Bremssystemen und der Energierückgewinnung bei Elektroautos. Außerdem werden für bestehende Produkte neue Einsatzbereiche ausgetüftelt. So gibt es etwa ein Kollissionswarnsystem für Stadt- und Straßenbahnen. Es ist bereits in 550 Straßenbahnen in 19 Städten in Europa im Einsatz. Ab 2022 soll es auch in Nordamerika und Australien zum Einsatz kommen.

Fahrer wird vor Gefahren gewarnt

Konkret überwachen Sensoren das Umfeld der Bahn und blicken bis zu 70 Meter voraus. Wird eine Gefahr, etwa ein Fußgänger erkannt, bekommt der Fahrer ein Warnsignal und kann noch reagieren. Wird das Signal ignoriert, wird automatisch eine Notbremsung eingeleitet.

Mehr Realismus bei hochautomatisiertem Fahren

Beim hochautomatisierten Fahren, also ganz ohne Fahrer, ist mittlerweile eine gewisse Ernüchterung zu spüren. Gerade in Städten mit vielen Unbekannten stelle das automatisierte Fahren eine Königsdisziplin dar, so Johannes-Jörg Rüger. Er ist Geschäftsführer bei der Bosch Engineering GmbH. Deshalb spielen begrenzte Einsatzbereiche etwa für Logistiktransporte in Häfen oder bei Speditionen aktuell eine größere Rolle. Am hochautomatisierten Fahren wird aber weiter gearbeitet, auf der Autobahn A81 etwa finden weiter Testfahrten statt.

Mehr Computersimulationen

Zu schaffen macht Bosch in Abstatt aktuell auch der Halbleitermangel. Die raren Teile werden etwa auch in Bremssystemen eingesetzt. Neu ist in Abstatt der Bereich "Digital Engineering and Services". Mittels Computersimulationen werden hier Fahrzeuge getestet und Systeme erprobt. Der Vorteil: Teure Test mit Prototypen werden reduziert. Erst wenn gewisse Entwicklungsschritte erreicht sind, werden Autos mit neuen Produkten auf der Straße getestet.