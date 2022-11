Bosch in Abstatt kommt gut durch Corona-Pandemie

per Mail teilen

Trotz des wirtschaftlich schwierigen Umfelds ist Bosch in Abstatt gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Auch kommendes Jahr sollen es nochmal mehr Mitarbeitende werden.

Bosch in Abstatt (Kreis Heilbronn) sei gut durch die Corona-Pandemie gekommen, sagt Ulrich Schmidt, Bosch Executive Vice President. Trotz des wirtschaftlich schwierigen Umfelds steige die Zahl der Mitarbeitenden auf nun 6.100. Das sind rund 100 Menschen mehr als im vergangenen Jahr.

"Wenn man aber in die Struktur schaut, dann haben wir vor allem in den innovativen Entwicklungsbereichen stark aufgebaut."

Über 700 Mitarbeiter zusätzlich, die an innovativen Zukunftslösungen arbeiteten, seien hinzugekommen. Und genau in diesem Bereichen sieht Bosch auch weiteres Wachstum in diesem und im nächsten Jahr.

Perspektivisch sind am Standort Abstatt im kommenden Jahr Bereichsübergreifend rund 200 weitere Stellen geplant. Momentan sind etwa 200 Stellen offen, heißt es. Auch unternehmensweit hat die Corona-Pandemie keine Umsatzeinbusen bei Bosch zur Folge gehabt. Im Jahr 2021 konnte der Umsatz in Europa um gut drei Milliarden Euro auf 41,3 Milliarden Euro gesteigert werden.