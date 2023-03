Sorge um Arbeitsplätze wegen Neubau in Tschechien

An den deutschen Standorten des Autozulieferers Bosch fürchten Mitarbeitende wegen eines Neubaus in Tschechien um ihre Zukunft. Beschäftigte in Abstatt müssten sich nicht sorgen.

Der Neubau eines Werks für Elektromobilität in Tschechien sorgt beim Autozulieferer Bosch für Aufruhr unter den Beschäftigten. Die Mitarbeitenden sorgen sich an allen deutschen Standorten um ihre Arbeitsplätze, eine außerplanmäßige Betriebsversammlung wurde einberufen. Die Arbeitsplätze am Standort Abstatt (Kreis Heilbronn) seien aber nicht gefährdet, heißt es auf SWR-Anfrage. Wandel zur Elektromobilität macht Mitarbeitenden Sorge In Abstatt sei man hauptsächlich für die Entwicklung zuständig. Auch die Elektromobilität spiele hierbei eine wesentliche Rolle, wie eine Sprecherin von Bosch dem SWR sagte. Demnach seien die Arbeitsplätze an diesem Standort in keiner Weise gefährdet. Angesichts des Wandels hin zur Elektromobilität geht bei den Beschäftigten wohl etwas die Angst um. Denn ein Großteil der Mitarbeiter hinge in irgendeiner Art und Weise am Verbrenner, heißt es.