Trockenheit und Hitze: Das Landratsamt Heilbronn warnt eindringlich vor dem Borkenkäfer, der immer mehr Fichtenwälder befällt.

Schnelles Handeln ist gefragt, heißt es vom Heilbronner Landratsamt. Es appelliert vor allem an Privatwaldbesitzer. Denn: Die Befallswelle durch den Borkenkäfer reißt weiter nicht ab, es ist sogar von einer Dynamik auszugehen, die noch stark zunehmen könnte, heißt es in einer Mitteilung. Der Borkenkäfer entwickelt sich während der trockenen und heißen Witterung zügig. Um die verbliebenen Fichtenwälder im Kreis Heilbronn vor großflächigen Schäden zu schützen, sollen Privatwaldbesitzer "dringend" möglichst einmal pro Woche ihre Fichten auf einen Befall kontrollieren.

Vom Borkenkäfer befallene Bäume fällen

Zu erkennen ist dieser bei trockenem und windstillem Wetter meist an "braunem, feinem Bohrmehl am Stammfuß", so das Landratsamt. Befallene Bäume müssten so schnell wie möglich gefällt und aufgearbeitet werden. Das Holz soll schnell abtransportiert und in Abstand zum nächsten Nadelholzbestand gelagert werden. Befallenes Holz ist bis zu 40 Prozent weniger wert als gesundes Holz. Zudem müssen Bestände früher gefällt werden.

Kahlschlag durch Borkenkäfer im Wald

Wird der Borkenkäfer nicht gestoppt, kann er also große Schäden anrichten - und in manchen Gebieten den kompletten Verlust der Holzernte bedeuten. So beispielsweise in Thüringen: Dort bezeichnete der Vorstand der Landesanstalt Thüringenforst die Folgen aus dem Borkenkäferbefall als "Katastrophe biblischen Ausmaßes“. Die Situation sei bereits verheerend.

Voraussetzungen günstig: Milder Winter und Trockenheit

Milde Winter begünstigen die Situation für den Borkenkäfer. Durch das anhaltend trockene und warme Wetter ist der Borkenkäfer in diesem Jahr früher und häufiger in den Wäldern der Region Heilbronn-Franken unterwegs. Dort macht er vor allem der Fichte zu schaffen, stellen die zuständigen Forstreviere fest.