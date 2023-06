Massiver Borkenkäferbefall in den Wäldern im Kreis Heilbronn

Das Frühjahr war zwar nass, die trockenen und heißen Temperaturen der letzten Wochen führten aber zu einer immensen Verbreitung des Borkenkäfers. Die Fichte leidet besonders.

Durch das anhaltend trockene und warme Wetter ist der Borkenkäfer in diesem Jahr früher und häufiger in den Wäldern der Region Heilbronn-Franken unterwegs. Dort macht er vor allem der Fichte zu schaffen. Das stellen auch die zuständigen Leiter der Forstreviere fest.

Nasses Frühjahr hat nicht gegen den Borkenkäfer geholfen

Das Frühjahr war eigentlich recht regenreich. Davon erhoffte sich Revierleiter Jochen Rüb, zuständig für das Forstrevier "Birkenwald" Eppingen (Kreis Heilbronn), dass sich die Fichte besser gegen den Borkenkäfer wehren kann. Dass sie durch die gute Wasserversorgung "besser harzen kann", wie er sagt. Gesunde Bäume können nämlich klebrigen und giftigen Harzfluss absondern.

Das sei aber nicht eingetreten, im Gegenteil: Es gibt derzeit einen massiven Befall. Der wurde auch dadurch begünstigt, dass sich eine starke Population aus dem letzten Jahr halten konnte. Das heiße, trockene Wetter derzeit habe sein Übriges getan, so Rüb.

Die Larve eines Borkenkäfers ist an der Messerspitze zu sehen. SWR Christoph Schöneberger

Bohrmehl verrät Aufenthaltsort des Borkenkäfers

Bei der Suche nach befallenen Bäumen geht Rüb zuerst auf die Bestände zu, die auch in den Vorjahren betroffen waren. Der Befall zeigt sich nicht aus der Ferne, er muss an jeden Baumstamm heran. Dort sieht er, ob es Bohrlöcher gibt, oder ob am Stammfuß oder an Blättern oder Moos in der näheren Umgebung feines Bohrmehl zu sehen ist. Findet er einen befallenen Baum, markiert er ihn mit einem "K" für Käfer oder Kalamität (Schädlingsbefall). Derjenige, der dann für das Fällen und Aufarbeiten zuständig ist, weiß, dieser Baum ist jetzt und nicht erst im Winter dran.

Bohrmehl des Borkenkäfers auf einem Blatt in der Nähe eines betroffenen Baumes. SWR Christoph Schöneberger

Buchdrucker heimische Borkenkäferart

Die Borkenkäferart, die bei uns am häufigsten vorkommt, ist der Buchdrucker. Seinen Namen verdankt er dem Muster, den er im Baum hinterlässt. Der weibliche Käfer zieht vertikale Muttergänge durch das Holz. Dort werden die Eier hineingelegt. Aus diesen schlüpfen Larven, die sich horizontal durch den Baum fressen - in sogenannten Larvengängen. Diese sollen wie Zeilen in einem aufgeschlagenen Buch aussehen. Der Kampf gegen den Borkenkäfer ist einer gegen die Zeit. Wie immer bei der Fortpflanzung erzeugt der viele Nachwuchs weitaus mehr Nachwuchs. Aus einem Käfer können laut Rüb bei optimalen Bedingungen nach drei Generationen bis zu eine Million Käfer entstehen.

Das Muster, das der Käfer hinterlässt, soll wie ein Buch aussehen. SWR Christoph Schöneberger

Wirtschaftlicher Schaden durch den Borkenkäfer groß

Der wirtschaftliche Schaden für Waldbesitzer und Waldbesitzerinnen ist groß. Befallenes Holz ist bis zu 40 Prozent weniger wert als gesundes Holz. Dabei bleibt es aber nicht. Durch den Befall müssen Bestände vorzeitig gefällt werden. Das heißt, die Besitzerinnen und Besitzer müssen auch für eine Folgekultur auf dieser Fläche sorgen. Die Kosten dafür sind hoch, die Erlöse durch den Befall niedrig. Oft komme es laut Rüb zu Minusgeschäften.

Ein ausgewachsener Borkenkäfer versteckt sich hinter der Rinde. SWR Christoph Schöneberger

Übersteht die Fichte den Borkenkäfer?

Auch dem Ökosystem macht der Borkenkäfer zu schaffen. Ließe man ihn einfach machen, würde die Fichte noch schneller aus den Wäldern in der Region verschwinden, als sie das durch den Klimawandel sowieso schon tut. Die Fichte ist das Bauholz schlechthin. Unter den Nadelholzarten erzeugen nur sie und die Weißtanne weißes Holz. Außerdem ist die Fichte vergleichsweise leicht, aber stabil. Würde die Fichte verschwinden, wäre das ein erheblicher Schaden für die Baubranche.