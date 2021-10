Familie von misshandeltem Kind lebte im Raum Schwäbisch Hall

Die Familie des zweijährigen Jungen, der laut Polizeiangaben an den Folgen von Misshandlungen in einem Krankenhaus in Aalen gestorben ist, stammt offenbar aus dem Raum Schwäbisch Hall. Der 23 Monate alte Junge war letzten Donnerstag im Krankenhaus gestorben, er war nach Polizeiangaben in lebensbedrohlichem Zustand eingeliefert worden, die Verletzungen sollen durch massive Misshandlungen entstanden sein. Nach einem Bericht der "Schwäbischen Post" sollen Mutter und Kind erst im November aus dem Raum Schwäbisch Hall nach Bopfingen (Ostalbkreis) gezogen sein. Das dortige Jugendamt soll bereits Kontakt mit der Familie gehabt, die Informationen aber nicht weitergegeben haben, so die Zeitung. Als Tatverdächtiger wurde der 32-jährige Lebensgefährte der Mutter festgenommen.