Die Firma Zink-Feuerwerk in Cleebronn (Kreis Heilbronn) befürchtet wirtschaftliche Schwierigkeiten durch das Verkaufsverbot von Feuerwerk für Silvester.

Noch könne der Schaden nicht genau beziffert werden, sagte Zink-Geschäftsführer Arne von Boetticher dem SWR. Doch das Verkaufsverbot gehe an die Substanz.

"Das hat uns schon geschockt, denn wir waren ja guter Hoffnung. Und das ist jetzt komplett hinfällig und damit auch ein Großteil des Jahresumsatzes." Arne von Boetticher, Geschäftsführer Zink-Feuerwerk in Cleebronn

Von dem anstehenden Silvester-Verkauf erhoffte sich der Cleebronner Feuerwerkhersteller einen Anteil am Jahresumsatz von 20 bis 30 Prozent.

Arne von Boetticher, Geschäftsführer Zink Feuerwerk, verkauft seine Produkte an den Fachhandel SWR

Sicherheit durch Export von Signalmunition

Das Unternehmen sei jedoch breit aufgestellt und damit nicht existenziell bedroht. Eine wichtige Sparte sei in den vergangenen Monaten der Export von Pyrotechnik gewesen, wo es keinen Einbruch gegeben habe. Demnach verkauft Zink unter anderem Signalmunition in die USA und Kanada, die dort zum Beispiel in der Landwirtschaft eingesetzt wird.

"Wir haben mehrere Standbeine. Aber wenn ein Bein wegfällt, dann steht man schon mal wackeliger, als auf mehreren." Arne von Boetticher, Geschäftsführer Zink-Feuerwerk in Cleebronn