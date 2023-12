Die SLK-Kliniken Heilbronn gehen die Silvesternacht in diesem Jahr an wie jede andere Nacht auch. Auch das Böllern an sich soll in der Region nicht explizit verboten werden.

Ein paar Wochen sind es noch, dann darf wieder geböllert werden. Damit dabei möglichst wenig passiert, reagieren einzelne Städte mit lokalen Verboten, bei denen in bestimmten Bereichen nicht gezündelt werden darf. Der Blick nach Heilbronn-Franken zeigt: Hier bleibt in diesem Jahr alles wie gewohnt. Auch in den SLK-Kliniken bleibt es für die Nacht bei der Standardbesetzung.

SLK-Kliniken in Standardbesetzung zur Silvesternacht

In den SLK-Kliniken wird die Silvesternacht mit der regulären Nachtbesetzung stattfinden. Die Silvesternächte würden sehr unterschiedlich ablaufen, was das Patientenaufkommen angeht, so ein Sprecher. In manchen Jahren sei deutlich mehr los, in anderen Jahren sei alles wie in jeder anderen Nacht auch.

Auch wenn die Zahl an Patienten gleich bleibt, so würden sich aber die Verletzungsmuster in der Silvesternacht vom Normalbetrieb unterscheiden. Verbrennungen an den Extremitäten oder im Gesichtsbereich, Knalltraumata oder Verletzungen aufgrund von Stürzen oder Auseinandersetzungen sind dann häufiger. Und natürlich gebe es den einen oder anderen, der zu tief ins Glas geschaut hat, so der Sprecher weiter.

Allgemeine Vorschrift für bestimmte Gebäude

Was das Böllern an sich angeht, so gibt es auch hier keine Veränderung in Heilbronn-Franken. Sowohl in Heilbronn als auch in Künzelsau (Hohenlohekreis) gibt es für dieses Jahr keine speziellen Vorschriften. Das heißt allerdings nicht, dass überall bedenkenlos Raketen gestartet werden dürfen. Denn unabhängig von den Vorschriften der Städte gibt es eine allgemeine gesetzliche Regelung, nach der in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen sowie besonders brandgefährdeten Gebäuden keine pyrotechnischen Gegenstände abgebrannt würden dürfen.

Solche brandgefährdeten Gebäude können zum Beispiel Fachwerkhäuser sein. In Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) bedeutet das, dass durch die allgemeine Vorgabe ohnehin in der gesamten Altstadt nicht gezündelt werden darf. Spezielle Vorschriften seien deswegen nicht nötig, so die Stadt.

Öhringen will historische Gebäude schützen

Zusätzliche Einschränkungen gibt es aber in Öhringen (Hohenlohekreis): Hier sind Feuerwerkskörper im Bereich des Marktplatzes, des Schlosshofes und der Markstraße verboten. Wer auf das Feuerwerk nicht verzichten will, kann aber auf andere Straßen und Plätze ausweichen, teilt die Stadt mit. Das Verbot gilt bereits seit 2019 und laufe erfolgreich - das ließe sich allein schon an der geringeren Müllmenge erkennen.

Die Stiftskirche ist eines der Gebäude, das die Stadt Öhringen vor Feuerwerkskörpern schützen möchte. SWR Jürgen Härpfer

Mit der Einschränkung will die Stadt die historischen Gebäude schützen. Die Innenstadt sei zum Jahreswechsel stark besucht, insbesondere in Verbindung mit Alkohol komme es immer wieder zu leichtfertigem Umgang mit Feuerwerkskörpern, die dann wiederum eine Gefahr für die Bausubstanz darstellen können.

Crailsheim ebenfalls mit Schutzzonen

Auch in Crailsheim soll es Schutzzonen rund um schützenswerte Gebäude geben. Im vergangenen Jahr kamen laut der Stadt einige Feuerwerkskörper zum Beispiel dem Gebälk der Johanneskirche sehr nahe. Auch rund um das Spital-Ensemble und die Liebfrauenkapelle gab es deutlich zu viele Böllerzündungen. Deswegen sollen bereits vor Silvester entsprechende Hinweisschilder aufgestellt werden, in diesen Bereichen keine Böller zu zünden. Außerdem werden Polizeibeamte unterwegs sein.