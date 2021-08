Die Suche nach Alternativ-Standorten für die umstrittene Bodenaufbereitungsanlage in Gerlachsheim wird eingestellt. Das hat der Gemeinderat von Lauda-Königshofen am Montag beschlossen.

Alle zehn ins Gespräch gebrachten Alternativ-Standorte seien nicht realisierbar, heißt es im Abschlussbericht, der dem Gemeinderat jetzt vorgelegt wurde. Lauda-Königshofens (Main-Tauber-Kreis) Bürgermeister Lukas Braun teilte schriftlich mit, er bedauere, keine bessere Nachricht geben zu können. Und: Der richtige Zeitpunkt für zielführende Kompromisse am Standort Pfützenäcker sei verpasst worden.

Genehmigung für 150.000 Tonnen Bodenabfall jährlich

Ein neuer Standort wäre vermutlich ohnehin keine Alternative, sondern eine Ergänzung zu der bereits im Bau befindlichen Anlage am Ortsrand von Gerlachsheim gewesen. Anfang nächsten Jahres soll sie in Betrieb gehen.

Zunächst sollen dort pro Jahr 50.000 Tonnen Bodenabfall bearbeitet werden. Aber das Bauunternehmen hat die Genehmigung für insgesamt 150.000 Tonnen. Diese dreifache Menge – so sagte der damalige Bürgermeister Thomas Maertens in einem SWR-Interview – sei der Stadtverwaltung "durchgerutscht".

Bürgerinititative spricht von "Todesurteil für Gerlachsheim"

Die "Bürgerinitiative für ein lebenswertes Gerlachsheim", die seit Jahren vehement gegen den Standort der Anlage kämpft, spricht von einem "Todesurteil für Gerlachsheim". Sie befürchtet massiven Lkw-Verkehr. Für die Bürgerinitiative ist der Abschlussbericht zugleich der Schlusspunkt nach sechs Jahren Widerstand, nach Gerichtsurteilen, nach einer Landtagspetition und nach einer Demonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Die Enttäuschung bei Josef Seubert und seinen Mitstreitern der Bürgerinitiative ist riesengroß:

"Das bedeutet, dass große Hoffnungen, die über Jahre unseren Widerstand getragen haben, nun in sich zusammenbrechen."

Überall entlang der Ortsdurchfahrt, an Toren, an Fenstern und an Häuserfassaden hängen Protest-Plakate. Die Anwohner fürchten um die Verkehrssicherheit in der engen Durchfahrt und sind in Sorge, dass Gerlachsheim kaputt gefahren werde von schweren Lkw. Seit einem dreiviertel Jahr gilt in einem Abschnitt Tempo-30 – allerdings nur probeweise. Die Anwohner hoffen jetzt, dass dies dauerhaft eingerichtet und auf die gesamte Durchfahrt ausgedehnt wird.