per Mail teilen

Die seit Jahren geplante und umstrittene Bodenaufbereitungsanlage in Gerlachsheim, einem Stadtteil von Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis), wird nun doch gebaut. Im November sollen die Arbeiten beginnen.

"Wir werden unser Recht wahrnehmen und die Anlage realisieren" heißt es in der aktuellen Pressemitteilung des Unternehmens Konrad Bau. Acht Jahre nach den ersten Planungen und heftigem Widerstand aus der Bevölkerung kommt die Anlage nun also doch am Ortsrand von Gerlachsheim.

Hinter dem Ortsschild ist das Firmengelände zu sehen. Dort soll die Bodenaufbereitungsanlage gebaut werden. SWR Rosi Düll

Hier im Gewann "Pfützenäcker" soll Bodenaushub aufbereitet werden, um ihn wieder zurück in den Kreislauf zu führen. Geplant sind eine Freifläche, eine Halle und ein Erdwall um das Grundstück.

Erfolglos gekämpft

Nicht gegen die Anlage, sondern gegen den Standort wehren sich viele Gerlachsheimer. Eine Bürgerinitiative kämpfte erfolglos vor Gerichten, organisierte Plakataktionen, einen Protestmarsch und schaltete den Petitionsausschuss ein, der noch nicht entschieden hat.

Vor allem befürchten die Gerlachsheimer unter anderem einen erheblichen Schwerlastverkehr durch die ohnehin beengte Ortsdurchfahrt. Alternativstandorte konnten vom runden Tisch, an dem Projektbefürworter und Gegner sowie die Stadtverwaltung saßen, bislang nicht gefunden werden.

Bürgermeister will Prüfung von Alternativstandorten fortsetzen

Die Bürgerinitiative kritisiert den geplanten Baustart und sieht ein weiterhin gemeinsames Vorgehen in der Suche nach Alternativstandorten in Gefahr. Bürgermeister Dr. Lukas Braun kündigte an, die Prüfung der ursprünglich zehn angedachten Alternativstandorte fortsetzen zu wollen.

Jetzt verweist Konrad Bau auf seine Genehmigungen und startet - zunächst mit einer reduzierten Kapazität von 50.000 Jahrestonnen Bodenabfall.