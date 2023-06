"Bock auf Burg" in Wertheim mit vielen Mitmachstationen

per Mail teilen

Es soll ein Erlebnis für die ganze Familie werden - "Bock auf Burg" in Wertheim. Für Kinder und Jugendliche gibt es 16 spannende Stationen, die zum mitmachen einladen.

"Bock auf Burg" heißt es am Sonntag zum zweiten Mal in Wertheim (Main-Tauber-Kreis). Von 14 bis 18 Uhr gibt es 16 spannende Stationen. Adrenalinbegeisterte können sich unter anderem von Ehrenamtlichen der DAV Sektion Main-Spessart vom Bergfried abseilen lassen. Kinder oder Jugendliche können aber etwa auch Papierflieger basteln und diese von der Wertheimer Burg aus in die Altstadt segeln lassen.

Unter dem Motto "Farbe und Wasser" kreieren die kommunalen Jugendhäuser Riesenseifenblasen. Auf einer Bühne gibt es ein Programm mit Showeinlagen. Eine Besonderheit ist den Veranstaltern zufolge eine "Open Stage". Hier dürfen Kinder und Jugendliche ihre Talente auf der großen Bühne zeigen. Wer insgesamt sechs Stationen besucht und einen Stempel erhalten hat, bekommt am Ende eine Überraschung. Die Veranstaltung "Bock auf Burg" wird von der Jugendhilfeplanung Wertheim organisiert.