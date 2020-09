per Mail teilen

Das Klima wandelt sich, das bekommen seit einigen Jahren auch die Skifahrer in der Region zu spüren. Jetzt gibt der Liftbetreiber am Stocksberg bei Beilstein auf. Ganze Generationen kamen dort mit Kakao in der Thermoskane und Schlitten zum Rodeln und Skifahren. SWR4-Reporter Raphael Moos hat die Liftbetreiberfamilie Assenheimer besucht, um zum Abschied leise Servus zu sagen.