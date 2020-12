Für die Kreisimpfzentren hatte das Sozialministerium viele Hallen gesucht und auch gefunden. Allerdings steht die ein oder andere in der Nähe von Schulen. So zum Beispiel in Wolpertshausen im Kreis Schwäbisch Hall. Ein geplantes Impfzentrum so nah an Kindergarten und Grundschule – dagegen regt sich Widerstand unter den Eltern, berichtet SWR-Reporter Raphael Moos.