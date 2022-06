KI-Festival Heilbronn: Wieso wir uns jetzt um KI kümmern müssen

Rock am Ring ist gerade erst vorbei. Die Festivalsaison kann in diesem Jahr wieder fast so stattfinden, wie vor der Corona-Pandemie und in Heilbronn wird es dieses Jahr zum ersten Mal ein großes, dreitägiges Festival geben – und zwar zum Thema Künstliche Intelligenz. Die Idee stammt von Thomas Bornheim, dem Geschäftsführer der Programmierschule 42 Heilbronn und Sven Körner, aus dem Vorstand des KI-Bundesverbandes. Jan Arnecke hat mit den beiden über das Festival, aber vor allem auch darüber gesprochen, wieso es wichtig ist sich jetzt mit Künstlicher Intelligenz zu befassen.