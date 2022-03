Lautstärke bearbeitet

Anmod: Es kommt offenbar gar nicht so selten vor, dass Menschen nach einem Schicksalsschlag ihren Arbeitsplatz verlieren. Insbesondere wenn sie aufgrund einer Behinderung ihre ursprüngliche Tätigkeit nicht mehr ausüben können. Dass es auch anders geht, zeigt das Beispiel von Jan Freudenberger. SWR-Reporter Raphael Moos: Jan Freudenberger kommt ursprünglich aus Heilbronn, mittlerweile lebt der 29-Jährige in der Schweiz. Letztes Jahr nahm sein Leben eine dramatische Wende. Er springt kopfüber in einen Pool, dabei brechen zwei Halswirbel. Er ist zunächst vom Hals abwärts gelähmt. „Ton 1“ Er hat Glück, denn die Prognose war anfangs schlechter: „Ton 2“ Egal ob emotional oder ganz praktisch - Freundin, Freunde und Umfeld helfen und stützen ihn. Die Wohnung wird barrierefrei umgebaut. Vorher hat Jan im Außendienst beim Sanitär-Großhandel Richner gearbeitet. Der Arbeitgeber hält zu ihm, plant für ihn um. Sein Chef David Sanna schätzt ihn sehr und sagt: „Ton - David Sanna“ Zweimal die Woche arbeitet Jan nun in einem neuen Bereich: „Ton 3 NEU“ Von Bekannten weiß er, dass nicht jeder Arbeitgeber Menschen mit solchen Einschränkungen weiterbeschäftigen will. Im Fall von Jan braucht es nur wenig spezielle Technik: „Ton 4“ Auch sonst kämpft sich Jan zurück ins Leben. Aufgeben gilt nicht. Bei vielen Dingen braucht er Unterstützung, manches geht auch wieder allein. „Ton 5“ Mit seiner Geschichte will Jan Menschen Mut machen. Kurz und knackig: „Ton 6“