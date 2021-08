Es ist der letzte Schultag vor den Sommerferien. An sich ein Grund zur Freude, lange Ferien, Sommer, Urlaub. Doch wie ist die Gefühlslage dieses Jahr in Zeiten einer weltweiten Pandemie? Gehen Lehrer, Eltern und Schulen positiv in die Ferien oder sind Fragen zum Schulbeginn im September offen geblieben? Jan Arnecke hat sich mit den entsprechenden Vertretern über ihre Gefühle vor den großen Ferien unterhalten.

