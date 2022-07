Zehn Jahre Dorfladen Jagsthausen

Stellen Sie sich vor, Sie leben in einem Dorf mit rund 1.500 Einwohnern. Weit und breit kein Supermarkt, zum nächsten sind es 12 Kilometer. Genau diese Situation gab es vor über 10 Jahren in Jagsthausen im Kreis Heilbronn. Doch dann sozusagen die Rettung: Ein Dorfladen ist entstanden. Heute feiert der sein 10-jähriges Bestehen und schreibt eine Erfolgsgeschichte. Jan Arnecke war zum Jubiläum dort und hat mal nachgefragt wieso der Laden dort so viel erfolgreicher ist, als andere Dorfläden in der Region.