Es ist die größte Blutspendeaktion in Deutschland. Von Montag bis Freitag kann auf dem Parkplatz des Freizeitparks Tripsdrill und in Brackenheim wieder Blut gespendet werden.

Eigentlich weiß jeder von uns, dass Blutspenden wichtig ist, doch nur sehr wenige tun es regelmäßig. So große Events wie das am Freizeitpark Tripsdrill in Cleebronn (Kreis Heilbronn) sollen helfen, neue Spenderinnen und Spender zu motivieren. Der Zeitpunkt der Aktion ist kein Zufall, denn gerade in den Sommerferien sind viele, die regelmäßig spenden, im Urlaub. Auch deshalb hat sich die 21-jährige Denise entschieden, es heute zum ersten Mal zu probieren. Es fühle sich gut an, seinen Beitrag zu leisten, sagte sie dem SWR.

3.200 Menschen werden zur Blutspendeaktion am Freizeitpark erwartet

Die Erwartungen sind hoch, dieses Jahr sollen es rund 300 Blutspenden mehr als im vergangenen Jahr werden. Tripsdrill Pressesprecher Birger Meierjohann rechnet bis Freitag mit insgesamt 3.200 Spenderinnen und Spendern. Allein am Montag zum Auftakt werden es rund 600 sein. Für jede und jeden gibt es als Dankeschön einen Tages-Pass für den Erlebnispark. Wer spenden will, muss sich vorher anmelden.

Neben dem Blutspendezentrum am Freizeitpark kann täglich auch von 11 bis 18 Uhr in der Verbandssporthalle Brackenheim (Kreis Heilbronn) gespendet werden.

Warum man sich trauen sollte zu spenden?

In Deutschland werden täglich rund 10.000 Blutprodukte gebraucht. Manche seien nur vier bis fünf Tage haltbar, sodass es einen stetigen Bedarf gibt, sagt Patrick Wuchter vom DRK-Blutspendedienst. Rund ein Fünftel der Blutprodukte würden für Krebserkrankungen gebraucht. Hohen Bedarf gebe es auch auf den Entbindungsstationen oder bei internistischen Erkrankungen, so Wuchter.

Darüber hinaus sei es wichtig, ein großes Portfolio an unterschiedlichen Konserven zur Auswahl zu haben, um individuell helfen zu können. Deshalb seien auch gerade Neulinge wichtig, weil sie vielleicht Merkmale haben, die besonders gebraucht werden oder für bestimmte Patientinnen und Patienten ganz wichtig sind.

Schirmherr Boris Palmer

Schirmherr der Aktion ist dieses Jahr Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer. Die Klinik in Tübingen sei Schwerpunktklinik, sie brauche viel Blut, so komme es zur Verbindung, sagte Palmer dem SWR. Er selbst spendete am Montag wegen einer anstehenden Radtour nicht, versprach aber, dies nachzuholen.