Im Erlebnispark Tripsdrill in Cleebronn (Kreis Heilbronn) startet am Montagvormittag wieder eine der größten Blutspendeaktionen in Deutschland.

Bereits zum 20. Mal rufen das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und der Erlebnispark Tripsdrill zur gemeinsamen Blutspendeaktion auf. Im Jubiläumsjahr ist der Ablauf allerdings etwas anders. Wegen der geltenden Corona-Auflagen ist nur der Auftakt am Montag in Tripsdrill. Blut wird in Krankenhäusern für Operationen oder Notfälle benötigt. SWR Die eigentliche Aktion ist nicht wie üblich vor den Toren des Freizeitparks, die Blutspenden werden in der Verbandssporthalle in Brackenheim durchgeführt. Dazu ist zudem eine Terminreservierung erforderlich. Die Aktion läuft bis kommenden Freitag. Zum Auftakt wird unter anderem Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner erwartet. Tages-Pass als Dankeschön "Blut rettet Leben" - wer sich an der Aktion von DRK und Erlebnispark beteiligt, erhält als Dankeschön einen Tripsdriller Tages-Pass. Dieser kann bis zum Ende der Saison 2021 eingelöst werden.