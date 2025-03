Ein blutrot gefärbtes Biotop im Bad Mergentheimer Stadtteil Edelfingen hat in der vergangenen Woche für Aufsehen gesorgt. Seit Montag wird der rote Algenfarn entfernt.

Seit Tagen ist der Weiher in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) leuchtend rot gefärbt gewesen. Viele fragten sich, was es mit diesem Phänomen im Stadtteil Edelfingen auf sich hat. Schnell nahm sich die Stadtverwaltung der Sache an und fand heraus, dass sich auf dem Wasser ein Algenfarn ausgebreitet hatte. Jetzt geht es diesem an den Kragen.

Der Weiher in Bad Mergentheim-Edelfingen wird nun gereinigt. Eine Spezialfirma saugt den roten Algenfarn ab. Vermutlich gelang dieser durch ein ausgekipptes Aquarium in den Weiher. Pressestelle Stadt Bad Mergentheim

Spezialfirma am Werk: Algenfarn in Bad Mergentheim wird abgesaugt

Ein langer schwarzer Schlauch führt von einem Spezialfahrzeug direkt ins Wasser und saugt die roten Pflanzen nach und nach ab. Am Montag war eine Spezialfirma bereits etwa drei bis vier Stunden am Werk, sagte eine Sprecherin der Stadt auf SWR-Anfrage. Am Dienstag wurden die Arbeiten fortgesetzt. Wichtig sei, dass alles aus dem Weiher entfernt werde. Denn bleibe auch nur ein kleiner Teil, vermehre sich die Pflanze erneut. Ob am Mittwoch noch weitere Arbeiten nötig sind, ist noch offen.

Die Stadt vermutet, dass jemand sein Aquarium im Edelfinger Weiher ausgekippt hat. Schnell bildete sich ein riesiger blutroter Teppich aus Algenfarn auf dem Wasser.