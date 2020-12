Die SLK-Kliniken Heilbronn rufen zur Blutspende auf. Die Blutkonserven werden knapp. Viele Stammspender seien in den Ferien. Doch so eng war es noch nie.

Nach dem Corona-Shutdown sind die SLK-Kliniken Heilbronn jetzt wieder im Regelbetrieb, die verschobenen Operationen werden nachgeholt. Der Bedarf an Blutkonserven sei extrem schnell angestiegen. Und gerade in der Urlaubszeit werden erfahrungsgemäß die Blutkonserven knapp, weil viele Stammspender nicht da sind. Doch so knapp wie in diesem Jahr, sei es noch nie gewesen.

"Wir sind jetzt auf jede Hilfe angewiesen!" Dr. Astrid Stäps, Ärztliche Leitung der SLK-Blutbank Heilbronn

1.200 Blutkonserven im Monat

Allein die SLK-Kliniken benötigen nach eigenen Angaben monatlich rund 1.200 Blutkonserven. "Diesen Bedarf können wir derzeit nur knapp abdecken", sagt Dr. Sträps. Menschen mit Infektsymptomen dürften kein Blut spenden. Die Hygienevorgaben, wie Mundschutz und Desinfektion, werden zum Schutz und der Sicherheit der Spender bei der Blutentnahme peinlich genau eingehalten, so die Ärztin.

Ein Grund für die Zurückhaltung beim Blutspenden könnte die Sorge der Spender sein, sich mit dem Coronavirus anzustecken. Einige Aussagen von Spendern deuten darauf hin, so eine Sprecherin. Vor allem ältere Blutspender sagten, dass sie in diesen Zeiten unsicher seien, ins Krankenhaus zum Blutspenden zu kommen.

Die Blutbank der SLK-Kliniken Heilbronn GmbH versorgt mit den Blutkonserven Patienten aller Krankenhäuser der SLK-Kliniken und andere medizinische Einrichtungen in Heilbronn-Franken. Spendenwillige sollten vorab einen Termin bei der Heilbronner Blutbank am Gesundbrunnen vereinbaren.