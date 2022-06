Blutbank Heilbronn: Blut wird knapp - Situation so dramatisch wie nie

Blutspendeaufrufe

Spendenwillige können sich vorab zur Terminvereinbarung telefonisch oder per E-Mail bei der Blutbank Heilbronn melden: 07131 49-46480; blutbank@slk-kliniken.de.

Natürlich bieten auch Hilfsorganisationen, vor allem das Deutsche Rote Kreuz (DRK), immer wieder Spendeaktionen an. Darauf wird oft mit großen Bannern an Straßen und in Stadt- und Gemeindeblättern aufmerksam gemacht.