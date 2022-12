Die Blutbank am SLK-Klinikum Heilbronn hat in den sozialen Medien in einem dringenden Appell zum Blutspenden aufgerufen. Der Verbrauch an Blut steigt, die Zahl der Spender nicht.

Am Heilbronner SLK-Klinikum werden die Blutkonserven knapp. "Ich bin seit 20 Jahren Leiterin der Blutbank aber so eine Situation, wie in den letzten zwei Jahren, habe ich noch nicht erlebt", sagte Astrid Stäps dem SWR. Über Facebook hat die Blutbank bereits zu Spenden aufgerufen. Mit kleinen Geschenken wollen sie Spender animieren. Facebook (Screenshot) Grund sei aber nicht die Corona-Pandemie. Der Verbrauch an Blutprodukten sei über die Jahre stetig gestiegen, nicht aber die Zahl der Spenderinnen und Spender, so Stäps. Es gebe, Gott sei Dank, mittlerweile viele Möglichkeiten Krebs zu bekämpfen. Durch die Medikamente werde aber häufig das Knochenmark in Mitleidenschaft gezogen, sodass die Patienten zeitweise Blutprodukte brauchen, erklärt Stäps. Der Bedarf werde also in Zukunft wohl eher steigen als sinken. Blut im Notfall kommt von Menschen, die gespendet haben Es sei zwar nicht so, dass Patienten nicht mehr versorgt werden könnten, aber man müsse gerade streng haushalten, erläutert die Medizinerin. Die Klinik müsse immer einen ausreichenden Vorrat haben, um alle Notfälle versorgen zu können, das laufe aber natürlich nicht von alleine. Neben der Krebstherapie werde Blut auch viel im Kreissaal, bei schweren Unfällen, Operationen und massiven Gefäßerkrankungen gebraucht. "Blut ist eine begrenzte Ressource und deshalb brauchen wir im wahrsten Sinne des Wortes immer frisches Blut." Die meisten Menschen setzten sich erst mit dem Thema Blutspenden auseinander, wenn mal jemand aus der Familie oder Freunde plötzlich Blut brauche, so Stäps. "Erst dann wird vielen klar, woher die Hilfe kam, nämlich von Menschen, die das Blut gespendet haben." Es brauche mehr Bewusstsein in der Öffentlichkeit für dieses Thema. Termine fürs Blutspenden finden Sie zum Beispiel hier.