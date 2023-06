Fronleichnam in Heilbronn - mit Prozession und Blumenteppich

In den katholischen Kirchengemeinden wird mit Gottesdiensten und Prozessionen Fronleichnam gefeiert. Die traditionellen Blumenteppiche dürfen da nicht fehlen.

Ein Gottesdienst im neuen Stadtgarten oberhalb des Parkhotels, dann eine Prozession durch die Stadt - für viele Katholiken das traditionelle Programm an Fronleichnam und so eben auch in Heilbronn. Wie in vielen anderen Städten und Gemeinden in der Region schmücken auch die Gläubigen in der Käthchenstadt die Eucharistiefeier mit Blumenteppichen.

Blütenspenden aus Gärtnereien und Hausgärten

Seit über 30 Jahren gestaltet Maria Reineke aus Untergruppenbach (Kreis Heilbronn) die farbenprächtigen Fronleichnams-Blumenteppiche für die katholische Kirchengemeinde St. Stephan. Dafür verwendet sie kistenweise Blütenblätter, die von Privatpersonen und Gärtnereien gespendet werden. Am Morgen von Fronleichnam werden die drei Blumenteppiche dann vor und in der Kirche platziert.

Einer der höchsten Feiertag

Fronleichnam ist einer der höchsten Feiertage im römisch-katholischen Kirchenjahr, der auch das Hochfest des heiligsten Leibes und Blutes Christi genannt wird, erklärt Pfarrer Markus Pfeiffer von der Heilbronner Kirchengemeinde St. Augustinus.