In Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) gibt es am Samstag einen Blumen- und Gartentag mit verschiedenen Aktionen. Außerdem startet die Stadt mit ihrem Konzept der "Essbaren Stadt". Dabei können Besucher an acht Hochbeeten im Stadtgebiet Gemüse und Kräuter naschen. Der Wochenmarkt und die Geschäfte haben bis 16 Uhr geöffnet. Seit Mai versucht Crailsheim mit Motto-Samstagen mehr Gäste und Besucher in die Stadt zu locken.