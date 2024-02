Blockade von Kaufland-Logistikzentrum von "Freien Bauern" organisiert

per Mail teilen

Die Blockade des Kaufland-Zentrallagers in der Nacht durch 120 Traktoren in Möckmühl ist von der Initiative "Freie Bauern" organisiert worden. Das hat ein Sprecher bestätigt.

Nichts ging mehr in der Nacht auf Donnerstag rund um das Kaufland-Zentrallager in Möckmühl (Kreis Heilbronn). Rund 120 Traktoren blockierten die Zufahrt zum Gelände über mehrere Stunden. Lieferanten konnten Ware weder bringen noch abholen, heißt es von der Polizei. Gegen 3 Uhr verließen die Bauern dann auf Bitte der Polizei den Ort.

Termin für Runden Tisch noch offen

Marcel Herkner aus Heilbronn ist bei der Initiative "Freien Bauern" aktiv und hat die Protestaktion mit organisiert. Kaufland habe die Zusage für einen Runden Tisch gegeben, so Herkner, ein genauer Termin stehe aber noch nicht fest. Die Landwirte waren in der Nacht vor Ort mit einem Vertreter von Kaufland ins Gespräch gekommen.

Wir sind eigentlich top zufrieden in der kurzen Zeit, wo wir es organisiert haben.

Landwirte im Gespräch mit einem Sprecher von Kaufland in Möckmühl. 7 Aktuell

Zu den Forderungen der Landwirte sagte Herkner dem SWR, es gehe um eine Herkunftsbezeichnung, gleiche Produktionsstandards und dass es mehr regionale Ware in den Läden gebe.

Wir wollen eine transparente Preisgestaltung, dass wir nicht unter Produktionspreisen verkaufen.

Er seit jetzt gespannt, was die weiteren Gespräche mit Kaufland bringen, so Herkner, der selbst im Weinbau aktiv ist. Der Discounter, der zur Neckarsulmer Schwarz Gruppe (Kreis Heilbronn) gehört, will sich auf SWR-Anfrage noch im Laufe des Tages zum Thema äußern.

Mehrere Aktionen im Land

Nicht nur in Möckmühl, auch an anderen Standorten gab es vergleichbare Blockaden, etwa im Schwarzwald-Baar-Kreis. Auch Logistikzentren von Edeka, Netto oder Lidl waren betroffen.