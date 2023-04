Vermehrte Geschwindigkeitskontrollen am Freitag in der Region

Das Polizeipräsidium Heilbronn nimmt in dieser Woche am europaweiten "Blitzermarathon" teil. In ganz Heilbronn-Franken wird es am Freitag vermehrt Geschwindigkeitskontrollen geben.

Am europaweiten "Blitzermarathon" nimmt auch das Polizeipräsidium Heilbronn teil. Haupttag wird der Freitag sein. Über den Tag verteilt werden vermehrt Geschwindigkeitskontrollen in der gesamten Region Heilbronn-Franken geben, teilte eine Polizeisprecherin mit. Die Beamten werden sowohl mit mobilen als auch mit stationären Blitzern kontrollieren. Im Fokus: Kontrollen an Unfallschwerpunkten Laut Polizei wird verstärkt an Unfallschwerpunkten geblitzt, dennoch müssen Autofahrer überall mit Blitzern rechnen, da die Beamten mehrmals ihre Standorte wechseln werden. Wer zwei Mal am selben Tag geblitzt wird, muss mit einer deutlich höheren Strafe rechnen. Ziel ist es, die Sicherheit auf den Straßen zu verbessern. Laut Innenministerium ist zu schnelles Fahren der Grund für ein Drittel aller tödlichen Verkehrsunfälle im Land.