Blick hinter die Kulissen der EM am Campus Künzelsau

Die Erwartungen der Fans sind momentan sehr gering, das meiste Geld wird mit den Medienrechten gemacht: Am Campus Künzelsau der Hochschule Heilbronn wird die Fußball-EM analysiert.

Was erhoffen sich die Fans, wie läuft das Marketing und wie steht es um die Nachhaltigkeit? Diese Themen standen am Mittwoch im Mittelpunkt beim Sportmanagement-Symposium am Campus Künzelsau (Hohenlohekreis) der Hochschule Heilbronn. Die Fußball-Europameisterschaft (EM) in Deutschland dient als Fallbeispiel, denn in Künzelsau wird in der Sportmanagementausbildung zu sportlichen Großveranstaltungen geforscht und gelehrt.