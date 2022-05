Blaulicht-Wochenende: Rettungsorganisationen im Fokus

Am Samstag und Sonntag dreht sich beim Blaulicht-Wochenende in Eppingen (Kreis Heilbronn) alles um Rettungsorganisationen. Polizei, Rettungsdienste und Feuerwehren der Region werden beim Blaulicht-Wochenende präsent sein - mit Info-Ständen, Helfern und Einsatzfahrzeugen. Sie wollen über ihre Arbeit informieren und zeigen, was sie im Ernstfall tun: vom Brände löschen über Wiederbelebungsmaßnahmen bis hin zu Polizeischutzhunden im Einsatz. Zusätzlich gibt es ein abwechslungsreiches Programm mit Musik und Mitmachaktionen. Die verschiedenen Stationen erstrecken sich über das Gartenschau-Gelände sowie in der historischen Altstadt und der Innenstadt in Eppingen.