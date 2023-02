Wer gewinnt die Bürgermeisterwahl in Blaufelden?

Wird Petra Weber weitere acht Jahre das Blaufeldener Rathaus regieren? Oder wird Michael Dieterich bald das Amt bekleiden? Am Sonntag wird gewählt.

Am Sonntag findet in Blaufelden die Bürgermeisterwahl statt. Die Bürgerinnen und Bürger können sich zwischen Petra Weber und Michael Dieterich entscheiden.

Petra Weber führt das Rathaus seit acht Jahren. Bei ihrer ersten Wahl holte sie 88 Prozent. Damals hatte sie die Verwaltung der Mannheimer Kunsthalle geleitet und war zuvor unter anderem bei der Bundeswehrverwaltung tätig. Nun möchte sie wiedergewählt werden und verweist im Interview mit der Südwestpresse auf ihre Leistungen, wie den Breitbandausbau und den Gemeindeentwicklungsplan 2030, der zurzeit abgearbeitet werde.

Ihr Gegner Michael Dieterich hat eine militärische Laufbahn hinter sich. Nach vier Jahren als Zeitsoldat arbeitete er in der Personalverwaltung der Bundeswehr. Nach einer ersten Bewerbung als Bürgermeister in Wallhausen (Kreis Schwäbisch Hall) tritt er nun in Blaufelden an.