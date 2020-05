Die Sanierungsarbeiten am blauen Turm sind mit einem Wetterschutz auch im Winter gut vorangekommen. Ziel war es, die Bauzeit um ein gutes Jahr verringern, so dass der Turm bis Mitte 2021 wieder geöffnet werden könnte. Ob dieses Ziel erreicht wird, ist momentan fraglich, so Wimpfens Bürgermeister Claus Brechter: "Es konnte den ganzen Winter durchgearbeitet werden. Momentan laufen die Bauarbeiten auch noch, aber coronabedingt sind wir nicht sicher ob es noch mal zu erheblichen Verzögerungen kommen könnte, auch in der Frage der Lieferketten und der Zulieferungen. Wir wissen halt nicht, was die nächsten Wochen und Monate noch bringen."