Rabattschlacht im Internet: Kann der Einzelhandel mithalten?

Zu "Black Friday" gehen viele vor allem online auf Schnäppchenjagd. Aber auch der stationäre Einzelhandel in Heilbronn-Franken spürt diesen Trend, reagiert aber unterschiedlich.

Am 24. November ist wieder "Black Friday", gefolgt vom "Cyber Monday". In der kommenden "Black Week" gehen wieder viele Verbraucherinnen und Verbraucher auf Schnäppchensuche. Obwohl diese Angebotswochen im Internet entstanden sind, spielen sie längst auch im stationären Einzelhandel in der frühen Vorweihnachtszeit eine große Rolle. Der stationäre Einzelhandel in der Region Heilbronn-Franken ist sich jedoch nicht einig, ob Vor- oder Nachteile überwiegen. Das zeigt der Blick zu inhabergeführten Geschäften und Gewerbe- und Handelsvereinen in der Region Heilbronn-Franken.

Einzelhandelsvertreter sieht "Black Friday" als Verdrängungswettbewerb

Der Vorsitzende der "City Gemeinschaft" Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis), Hans-Joachim Kuhn, sieht Aktionen wie "Black Friday Deals" von großen Online-Händlern als "Verdrängungsaktion" für den stationären Einzelhandel. Mittelständler seien an solchen Aktionen normalerweise nicht beteiligt. Die Online-Händler würden mit solchen Aktionen auf sich aufmerksam machen und die Umsätze auf sich fokussieren: "Sie verschleudern Dinge unter ihren Einkaufspreisen und nehmen da natürlich anderen das Geschäft weg", sagt Hans-Joachim Kuhn.

Es ist im Einzelhandel schon seit Jahren ein Verdrängungswettbewerb und der wird durch solche Aktionen natürlich nochmal verschärft.

Eigene Online-Shops seien für inhabergeführte, kleinere Geschäfte nicht profitabel: "Die Retouren-Quoten sind zu hoch, die Margen sind zu schlecht [...], das kann man nur machen, wenn man auch ein super Logistiker ist [...]", so Kuhn.

Auch in Öhringen (Hohenlohekreis) spielt "Black Friday" keine große Rolle: "Das ist jetzt kein Thema, womit sich der stationäre Handel eigentlich profiliert, denn es ist ja schon ein sehr eigenes Online-Thema", sagt Anna-Maria Dietz vom Verein "Öhringen.Lieblingsstadt.".

Schwäbisch Haller nutzt "Black Friday" für sein Geschäft

Aufgeschlossen gegenüber den Internetrabatttagen ist hingegen Tom Gunst, Inhaber des Möbelhauses Gunst in Schwäbisch Hall. Er habe bereits vor gut sechs Jahren angefangen mit speziellen Aktionen zum "Black Friday". Anfangs noch mit kleineren Anzeigen, wirbt er mittlerweile mit einer größeren Kampagne für sein stationäres Geschäft. Da zu dieser Zeit die Kaufbereitschaft laut Studien höher sei, lohne sich eine Teilnahme an dem im Internet etablierten Rabatt-Zeitraum, erklärt Gunst.

Wenn der Kunde in Kaufbereitschaft ist, sollte man gucken, dass man ihm auch ein Angebot macht. [...] Deshalb kann man es sich fast nicht erlauben nicht beim 'Black Friday' mitzumachen.

Rabattaktionen sind ein wichtiges Verkaufsinstrument

Mit Rabatten und auch dem "Black Friday" beschäftigt sich auch die Inhaberin des Modegeschäfts "Modetreff-jennifer" in Neckarsulm (Kreis Heilbronn), Antje Beier. Sie beteilige sich zwar nicht an der internationalen Rabattaktion Ende November, aber auch sie werde konkret auf "Black Friday"-Angebote angesprochen.

Haben sie 'Black Friday'-Angebote, werde ich gefragt.

In ihrem Einzelhandelsgeschäft ohne Online-Shop lohne sich die Teilnahme jedoch nicht. Sie mache eigene Rabattaktionen, die insbesondere für Stammkunden interessant seien und zur Kundenbindung beitragen würden. Ihre Kundschaft kaufe außerdem eher nicht im Internet, für sie sei die professionelle Beratung vor Ort wichtig.

Einzelhandel steht vor weiteren Herausforderungen

Insgesamt sei die Situation für den stationären Einzelhandel jedoch schwierig, sagt Hans-Joachim Kuhn. Man könne das auch daran erkennen, dass es mittlerweile sogar in der Eins-a-Lage in Bad Mergentheim längere Leerstände gebe, und das habe es früher nie gegeben. "Die Rahmenbedingungen sind schwierig", erklärt Kuhn, denn die Menschen hätten Angst, dass sie ihre Ausgaben nicht mehr bestreiten können. Auch seien die Innenstädte immer schwieriger erreichbar, beispielsweise durch erweiterte Fußgängerzonen und weniger Parkplätze, während der ÖPNV nicht ausgebaut werde.