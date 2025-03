Im Bad Mergentheim ist seit einigen Tagen ein Weiher leuchtend rot gefärbt. Im Netz kursieren bereits Bilder davon. Nun hat sich auch die Stadtverwaltung der Sache angenommen.

Eine blutrote Schicht liegt über dem Wasser: Bilder des eingefärbten Biotops in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) machen seit ein paar Tage schon die Runde in den sozialen Netzwerken. Die Userinnen und User rätseln über das Phänomen im Stadtteil Edelfingen: Was hat es damit auf sich? Ist das Wasser möglicherweise verunreinigt? Auf SWR-Anfrage gibt der Main-Tauber-Kreis nun aber Entwarnung.

Blutrot gefärbt: Aquarium im Weiher ausgeleert?

Den Angaben zufolge ist ein Algenfarn für die rote Farbe verantwortlich. Es handele sich um ein "Neophyt", erklärt Markus Moll, Sprecher des Landratsamts Main-Tauber-Kreis.

Der große Algenfarn ist ein Neophyt, also eine Pflanzenart, die zuvor hier nicht heimisch war, sondern eingeschleppt wurde.

Möglich wäre das zum Beispiel über Wasservögel. Es könne aber auch nicht ausgeschlossen werden, dass irgendjemand sein Aquarium genau dort ausgeleert hat, so Moll. Denn Algenfarn wird in Aquarien oft als Zierpflanze genutzt.

Weiher in Bad Mergentheim blutrot gefärbt: Bislang ist dies das erste Auftreten dieser Art im Biotop Edelfingen, heißt es vom Landratsamt Main-Tauber-Kreis. Pressestelle Landratsamt Main-Tauber-Kreis

Stadt Bad Mergentheim will Algenfarn absaugen lassen

Am Montag will die Stadt Bad Mergentheim die Pflanzen absaugen und entsorgen lassen. Dies sei wichtig, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, heißt es. Denn im Moment komme der Algenfarn nur lokal begrenzt vor - und zwar in dem zum Radweg hin gelegenen Bereich. Im weiteren Biotop und im Ablauf Richtung Tauber sei er nicht zu entdecken, so das Landratsamt weiter.