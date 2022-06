Biotop Löffelstelzen eingeweiht

per Mail teilen

Die große Biotop-Anlage am Ortseingang der Ortschaft Löffelstelzen (Main-Tauber-Kreis), einem Stadtteil von Bad Mergentheim, ist offiziell eingeweiht worden. Der Bad Mergentheimer OB, Udo Glatthaar (CDU), hat die, von der Stadt so genannte, "Grün-Oase" persönlich begutachtet. Neben dem neuen Kreisverkehr sind dort auch die Straßenränder mit insektenfreundlichen Pflanzen besät worden. Das eigentliche Herzstück ist allerdings das südlich an den Kreisel anschließende Areal, unter anderem ausgestattet mit Natursteinmauer, Vogelhäuschen und großer Totholzhecke sowie einem "Insektenhotel". Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer haben das Biotop innerhalb eines Jahres gestaltet.