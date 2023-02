Biomammut in Insolvenzverfahren: Ausverkauf bei Heilbronner Filiale

Da die Heilbronner Biomammut-Filiale schließt, bildeten sich lange Schlangen an der Kasse. Die 50 Prozent Rabatt lockten viele Kundinnen und Kunden an.

Nachdem der Bio-Supermarkt Biomammut sich in einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung befindet, wird die Heilbronner Filiale in den nächsten zwei Wochen schließen. Das gab das Unternehmen bekannt. Am Morgen ging der Ausverkauf mit 50 Rabatt im Käthchenhof los.

Lange Schlangen bildeten sich heute Morgen an der Kasse der Heilbronner Bio-Mammut-Filiale. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden gestern von Geschäftsführer Peter Raab über die Schließung der Filiale und ihre Kündigung informiert, wie er dem SWR gegenüber bestätigte. Es täte ihm sehr Leid für die Kolleginnen und Kollegen, er sei sich allerdings sicher, dass sie schnell einen neuen Arbeitsplatz finden könnten. Andere Bio-Supermärkte hätten sich bei ihm gemeldet und Jobangebote ausgesprochen.

Zukunft für Lauffen am Neckar und Eppingen

Für die Standorte in Lauffen am Neckar und Eppingen konnte ein neuer Investor gefunden werden, die Bodan GmbH aus Überlingen am Bodensee. Alle 18 Mitarbeitenden werden dort übernommen. Die Filialen tragen künftig den Namen "ECHT! BIO-MARKT".

Inflation begründet Geschäftsaufgabe

Biomammut befindet sich seit dem 23. November 2022 in einem sogenannten Eigenverwaltungsverfahren. Einer der Gründe für die Geschäftsaufgaben ist der zurzeit generell schwächelnde Absatz von Bio-Produkten. Zudem trafen die hohen Energiepreise das Unternehmen und die gestiegenen Einkaufspreise durch den Ukraine-Krieg.