Landwirt Ralf Bund bereut seine Umstellung auf Bio nicht. Als Mitglied im Vorstand sieht er Erfolge und Herausforderungen für den jetzt 50-jährigen Verband Bioland.

Landwirt Ralf Bund aus Wertheim-Reicholzheim ist mit seiner Umstellung auf Bio zufrieden. Von seinen 115 Milchkühen und 230 Hektar Äckern und Wiesen können er und seine Familie gut leben. Die Kühe leben nun fast doppelt so lang und seien gesünder. Dem Boden könne er Zeit geben und da er nur noch alle acht bis neun Jahre die selbe Frucht in den Boden sät, können sich viele Schädlinge nicht mehr gut entwickeln. Vor elf Jahren war Ralf Bund noch ein konventioneller Bauer und säte alle drei Jahre das Gleiche ein.

"Ich wollte diesen Produktionswahnsinn nicht mehr mitmachen: Mehr Input, mehr Pflanzenschutz, mehr mineralische Düngemittel [...] und damit die Umwelt und die Nachhaltigkeit unseres Betriebes gefährden." Ralf Bund, Bioland

Bioland - ein ernstzunehmender Lobbyist

Mittlerweile ist Ralf Bund im Vorstand von Bioland in Baden-Württemberg. Der Verband hieß vor 50 Jahren noch Bio Gemüse e.V., und wurde in der Nähe von Reutlingen von zwölf Frauen und Männern gegründet. Jetzt ist Bioland nach eigenen Angaben der größte Bio-Anbauverband mit rund 10.000 Betrieben in Deutschland. Mit dieser Stärke habe Bioland zuletzt zwischen Landwirten, Naturschützern und Politik als Vermittler Erfolg gehabt, um für das Biodiversitätsgesetz in Baden-Württemberg einen Kompromiss zu finden.

"Bioland war wie ein Scharnier, sodass man eine Gesprächsebene aufbauen konnte." Ralf Bund, Bioland

Seit zwei Jahren kooperiert Bioland mit Lidl. Mit einem Discounter zu arbeiten - das war höchst umstritten. Mit Dumpingpreisen zu werben entsprach nicht der Philosophie von Bioland. Und den bisherigen Absatzmärkten im Fach- oder Naturkosthandel und den eigenen Höfen wollte man nicht die Kunden wegnehmen. Ralf Bund hat damals "mit schwerer Hand zugestimmt", wie er sagt. Doch bisher ist er zufrieden. Lidl verhalte sich fair und werbe nicht mit Bio-Sonderangeboten. Stattdessen hätten die Absätze auch in den bisherigen Märkten zugenommen.

Neue und ursprüngliche Bio-Bauern haben unterschiedliche Vorstellungen

Als Herausforderung sieht Ralf Bund das Wachstum der Biobranche für den Verband. Da immer mehr Höfe auf Bio umstellen, müssen nun sowohl die alten Betriebe, als auch neue und größere Höfe ihre Heimat bei Bioland finden. Das sei kein Prozess, der von heute auf morgen gehe, sagt Ralf Bund.

"Biobauern sind sehr offene Menschen, aber es bedarf Kompromisse auf beiden Seiten." Ralf Bund, Bioland

Trotz unterschiedlicher Vorstellungen dürfe der Kern von Bio nicht verwässert werden - das müsse das Leitbild bleiben, sagt Landwirt Ralf Bund.